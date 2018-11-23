Ziraat Türkiye Kupasında 5. Tur Kuraları Belli Oldu

<p>Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi 23 Kasım Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.</p><p>Kura çekiminin ardından Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile Galatasaray ise 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Keçiörengücü ile eşleşti. Kupada ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.</p><h3>GALATASARAY TEMSİLCİ GÖNDERMEDİ</h3><p>Fenerbahçe ile oynanan derbi maçından sonra PFDK tarafından tarihi cezalara çarptırılan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi için temsilci göndermedi.</p><p><b>İşte eşleşmeler:</b></p><ul><li>Keçiörengücü - Galatasaray</li><li>Fenerbahçe - Giresunspor</li><li>Sivas Belediyespor - Trabzonspor</li><li>Adana Demirspor - Başakşehir</li><li>Nazilli Belediyespor - Göztepe</li><li>Ç.Rizespor - Balıkesirspor</li><li>Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor</li><li>Menemen Belediyespor - Kasımpaşa</li><li>Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor</li><li>Fatih Karagümrük - Akhisarspor</li><li>Altay - Kayserispor</li><li>Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Ankaragücü</li><li>Gençlerbirliği - Hatayspor</li><li>Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği</li><li>Ümraniyespor - 1461 Trabzon</li><li>Alanyaspor - Kahramanmaraşspor</li></ul>