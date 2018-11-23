23 Kasım 2018, 15:27
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Ziraat Türkiye Kupasında 5. Tur Kuraları Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kuraları belli oldu. Fenerbahçe Giresunspor, Galatasaray ise Keçiörengücü ile mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi 23 Kasım Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekiminin ardından Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile Galatasaray ise 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Keçiörengücü ile eşleşti. Kupada ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak.

GALATASARAY TEMSİLCİ GÖNDERMEDİ

Fenerbahçe ile oynanan derbi maçından sonra PFDK tarafından tarihi cezalara çarptırılan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi için temsilci göndermedi.

İşte eşleşmeler:

Giresunspor,Fenerbahçe,Galatasaray,Türkiye Kupası
23 Kasım 2018 Cuma 15:27



YORUMLAR (11)
BJK: Trabzonspor ve Fenerbahçe elenir
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MARAŞLI: kupada sürprizi yine k. maraşspor yapacak :) alanyayı kevgire çevirecez :)
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XYZ: HADİ ÇOTANAKLAR BİTİRİN ŞU FENEVİN İŞİNİ
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DUR UN: Fener millete ne yapmış vay arkadaş
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KIROSAVAR: TÜPÇÜ İSTİFAAA
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