29 Kasım 2018, 12:46
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Ziraat Türkiye Kupasında Program Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupasında Program Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nun ilk maçları programı Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı. Buna göre ilk karşılaşmalar 4 Aralık Salı, 5 Aralık Çarşamba ve 6 Aralık Perşembe günü oynanacak. Kupada rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Tur ilk maçların programı ise şöyle:

4 ARALIK SALI 13.00 Sivas Belediye Spor - Trabzonspor 14.45 Nazilli İlçe Nazilli Belediyespor - Göztepe 14.45 Gençlerbirliği - Hatayspor 16.45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği 18.30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor 20.30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok



5 ARALIK ÇARŞAMBA 13.00 Keçiörengücü - Galatasaray 14.45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon 17.00 Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor 18.30 Altay - Kayserispor 20.30 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir FK



6 ARALIK PERŞEMBE 13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Mke Ankaragücü 15.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor 17.00 Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa 18.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor 20.30 Fenerbahçe - Giresunspor

(İHA)
29 Kasım 2018 Perşembe 12:46



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