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Ziraat Türkiye kupasında Van Spor FK'nin rakibi Sancaktepe FK oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimlerinde Van Spor FK'nin rakibi Sancaktepe FK oldu.

03.10.2019 21:34Ziraat Türkiye kupasında Van Spor FK'nin rakibi Sancaktepe FK oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimlerinde Van Spor FK'nin rakibi Sancaktepe FK oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde 3. turda rakiplerini eleyen takımların yanı sıra, Süper Lig takımlarının da yer aldığı 54 takım yer alıyor. Kupada 4. tur tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak. Karşılaşmalar 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacak. Kura çekimlerinde Van Spor FK'nin rakibi Sancaktepe FK olurken, müsabaka TFF'nin daha sonra belirleyeceği tarihte Van'da oynanacak. - VAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Sancaktepe, Van, Spor

Kaynak: İHA

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