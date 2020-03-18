Zirai don tehlikesine dikkat
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçileri zirai don tehlikesine karşı uyardı.
18.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:43
Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, çiftçileri zirai don tehlikesine karşı uyardı.
Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "18 Mart günün ile 20 Mart cuma günün saat 09: 00 kadar ilimizde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Zirai faaliyette bulunan çiftçilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "18 Mart günün ile 20 Mart cuma günün saat 09: 00 kadar ilimizde hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Zirai faaliyette bulunan çiftçilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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