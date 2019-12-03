Haberler » 3. Sayfa » Zırhlı araç devrildi: 13 yaralı - Haber

Zırhlı araç devrildi: 13 yaralı

Tunceli'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu 13 jandarma personeli yaralandı.

03.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:53Zırhlı araç devrildi: 13 yaralı
'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu 13 jandarma personeli yaralandı.

Kaza, Tunceli- Karayolu'nun 5. kilometresi Sinan Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, operasyondan dönen timin bulunduğu zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 13 jandarma personeli yaralandı.Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralılardan 1'i ise askeri helikopterle hastaneden alınarak Elazığ'a sevk edildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'de beraberinde Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'le birlikte hastaneye giderek yaralılar hakkında bilgi aldı. - TUNCELİ

Erzincan, Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:44 (Vatan Caddesi'ni felç eden intihar girişimi - Haber
19:43 4'lü Suriye Zirvesi sona erdi - Haber
19:43 Görme ve işitme engelliler gibi film izlediler - Haber
19:42 Uzman çavuş, bomba atar mühimmatının patlaması sonucu şehit oldu(2) - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
19:37 Beşiktaş'ta engeller ortadan kalkıyor - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
17:57 Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı - Haber
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
08:49 Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin logosu güneş figürü olacak - Haberler
3.12.2019 19:53:29