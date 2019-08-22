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Zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı

Zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralıHATAY - Hatay'da bir otomobilin kavşağa atlaması sonucu zırhlı polis aracı devrildi.

22.08.2019 20:47
Zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı
Zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı
HATAY - Hatay'da bir otomobilin kavşağa atlaması sonucu zırhlı polis aracı devrildi. Kazada 2 polis memuru yaralandı.
Olay, Antakya-Reyhanlı Karayolu Narlıca mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 AAR 800 plakalı otomobilin kavşağa atlaması sonucu, seyir halinde olan zırhlı polis aracı kontrolden çıktı. Zırhlı polis aracı ilk olarak otomobile dokundu sonrada orta refüje çarparak devrildi. Kazada zırhlı polis aracında bulunan 2 polis memuru yaralandı.
Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen zırhlı polis aracı vinç yardımıyla kaldırılarak götürüldü.
Zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı

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Kaynak: İHA

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