Zırhlı polis kulübesine tır çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın polis uygulama noktasındaki zırhlı kulübeye çarpması sonucu sürücü ve bir polis memuru yaralandı.
12.03.2020 20:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:24
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın polis uygulama noktasındaki zırhlı kulübeye çarpması sonucu sürücü ve bir polis memuru yaralandı.
Mehmet D. yönetimindeki 73 DN 994 plakalı tır, ilçe merkezi girişinde polis uygulama noktasındaki kulübeye çarptı.
Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan sürücü ile bir polis memuru, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert ve İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Tırın, fren sistemindeki arıza nedeniyle duramayarak kulübeye çarptığı iddia edildi.
Mehmet D. yönetimindeki 73 DN 994 plakalı tır, ilçe merkezi girişinde polis uygulama noktasındaki kulübeye çarptı.
Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralanan sürücü ile bir polis memuru, ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert ve İlçe Emniyet Müdürü İzzet Güner kaza yerinde incelemelerde bulundu.
Tırın, fren sistemindeki arıza nedeniyle duramayarak kulübeye çarptığı iddia edildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı