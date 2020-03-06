Zirkonyum Kaplama ve Emax Kaplama Kıyaslaması

Zirkonyum Kaplama ve Emax Kaplama günümüzde çeşitli sebepler ile dişlerinden memnun olmayan kişilerin tercih ettiği bir tedavi biçimidir. Güzel dişler, etkili bir gülümsenin kilit etmenidir. Dişlerde oluşan estetiksel sorunlar kişilerin sosyal hayatlarını olumsuz olarak etkileyebilir ve öz güven eksikliklerine neden olabilir. Bu gibi durumlarda kişiler gülmekten ve hatta konuşmaktan bile çekingenlik duyabilirler.

Zirkonyum/Emax Kaplamalar aşağıdaki sorunlardan birinden ya da birkaçından muzdarip iseniz sizin için doğru bir tedavi yöntemi olabilir.

Diş boylarında uyumsuzluklar

Diş renginde sorunlar

Dişlerin dizilişindeki bozukluklar

Dişlerin arasındaki boşluklar

Eksik dişler

Kırık ve çatlak dişler

En doğru protetik diş planlaması ve uygulaması, protez uzmanlığı yapmış diş hekimleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Nedir?

Zirkonyum, doğada bulunan kimyasal bir elementtir.

Emax ise monolitik lityum disilikat seramikten oluşan bir malzemedir.

Özellikler açısında farkları

Emax kuronların ışık geçirgenlikleri zirkonyum kuronlara göre daha fazladır. Bu nedenle Emax kuron uygulanan durumlarda daha doğal ve estetik bir görüntü elde edilir. Zirkonyum, mat beyazlıkta olduğu için Emax'e göre doğallıktan bir nebze daha uzaktır.

Zirkonyum kuronlar ise Emax kuronlara göre daha dayanıklıdır. Birden fazla diş eksikliğinin olduğu durumlarda Emax köprü protezleri kırılganlıkları nedeniyle uygulanamadığından zirkonyum köprü protezleri uygulanır. Emax genellikletek kron ya da ön bölgede maximum 3 üye olarak kullanılması tercih edilmektedir. 3 üyeden daha uzun köprülerde camsı yapısı sebebiyle tercih edilmemektedir.

Ortak Özellikleri

Diş etleriyle uyumludur ve diş eti hastalığı görülmesi olasılığı düşüktür.

İçeriğinde metal bulunmadığı için metal alerjisine de sebep olmaz.

Pürüzsüz ve kaygan yüzey sayesinde plak birikimine sebep olmaz.

Kahve çay sigara gibi renklendiricilerden etkilenmez. Rengi sabit kalır.

Ağız kokusuna yol açmaz.

Ağızda tat değişikliğine neden olmaz.

Isı yalıtıcı özellikleri sayesinde dişlerde soğuk sıcak hassasiyeti olmaz.

İşlem sırasında herhangi bir ağrı ya da acı hissedilmez. Operasyon, lokal anestezi altında gerçekleştirilir.

Tedavi Şekilleri

Zirkonyum ve Emax kaplama tedavilerinin her ikisi için de tedavi işlemleri aynı şekilde uygulanmaktadır.

Lokal anestezi ile ağrı hissetmeden rahat bir işlem süresi için dişler uyuşturulmaktadır.

Özel aletler yardımı ile diş çevresi ve uçları inceltilerek küçültülmektedir.

Ağız içi temizlenip dezenfekte edilmektedir.

Hassas ölçü malzemeleriyle ölçü alınmaktadır.

Dişlerin inceltilmesi nedeni ile estetik olmayan görünümü engellemek amacıyla aynı gün geçici dişler takılmaktadır.

Doğal dişleri göz önüne alınarak zirkonyum/emax kaplama için renk seçimi yapılmaktadır.

5-7 gün içerisinde zirkonyum/emax kaplama dişler hazır olmaktadır.

Gelen kaplama geçici olarak dişinize yapıştırılmaktadır.

Geçici takılan zirkonyum/emax kaplamalar, hastanın ağzında 7 ile 10 gün kadar değerlendirilir ve konforundan emin olunduktan sonra kalıcı olarak yapıştırma işlemi uygulanmaktadır.

Zirkonyum kaplama tedavisinde altyapı zirkonyum ve üst yapısı porselen iken, emax kaplama tedavisinde alt yapı ve üst yapı her ikisi de emax malzemeden oluşur.

Bakımları

Zirkonyum ve Emax kaplamaların her ikinin de bakımları normal diş bakımından farklı değildir. Dişler, normal dişleri fırçalar gibi fırçalanır. 6 ayda bir yapılan düzenli hekim kontrolleri ile oluşabilecek problemler öngörülüp bu problemler için tedbir alınır.

Fiyat

Emax kaplama fiyatı malzeme kalitesi ve yapısı bakımından Zirkonyum kaplamaya oranla biraz daha yüksektir.