Zirve mücadelesi

Djokovic, her ne kadar geçen hafta Paris Masters’ta şampiyon olsa da dünya bir numarası koltuğundan Rafael Nadal tarafından indirilmişti. Djoker, koltuğunu geri almak istiyorsa önümüzdeki hafta Thames Nehri kıyılarında çok güçlü olmak zorunda.Bugüne kadar altı kez yılı dünya bir numarası olarak tamamlayan tek bir raket var: Pete Sampras. Djokovic ise bunu başaran ikinci isim olabilir. Ancak şu an için ATP dünya sıralamasında Nadal’ın 640 puan gerisinde.Nadal geçtiğimiz hafta Paris Masters yarı finalinde Denis Shapovalov ile oynayacağı maçın öncesinde fiziksel problemler nedeniyle turnuvadan çekilmişti. Eğer yarı finalde ve sonrasında finalde kazansaydı, yılı bir numarada kapatma ihtimali şu an çok daha yüksek olacaktı.İspanyol raket, fiziksel problemlerine rağmen Londra’daki ATP Finalleri’nde olacak. Nadal grup aşamasında Deniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas ve 2018 şampiyonu Alexander Zverev ile eşleşti.Nadal eğer grup aşamasında maç kazamazsa, Djokovic gruplarda iki maç kazanması ve sonrasında finale yükselmesi hâlinde yılı bir numara olarak kapatacak. Djoker’in turnuvayı kazanması ve Nadal’ın yarı finale erişememesi durumunda da yine Sırp raket yıl sonunda bir numarada olacak. Bunun dışındaki tüm senaryolarda ise Rafa Nadal, 2019’u bir numarada noktalayacak.Djokovic, grup aşamasında bu turnuvayı altı kez kazanan Roger Federer, son Roland Garros finalisti Dominic Thiem ve dünya sekiz numarası Mattoe Berrettini ile karşılaşacak.Yılı en tepede noktalamak, Djoker için büyük bir motivasyon kaynağı. Kendisi bunu şu sözlerle ifade etmişti: “Yılı bir numarada yamamlamak mükemmel olur. Bu benim en büyük motivasyon kaynağım ve amacım.”Federer, her ne kadar 2011’den beri bu turnuvayı kazanamıyor olsa da Djokovic’in bu yoldaki en büyük rakibi olacak. Majesteleri, ATP Finalleri’nde bugüne kadar tam 57 maç kazanmış durumda. 38 yaşındaki oyuncu, geçen sezon yarı finalde Zverev’e mağlup olmuştu.İsviçreli raket, son olarak geçtiğimiz haftalarda kendi evinde, Basel’de şampiyonluk yaşamıştı. Bu onun 2019’daki dördüncü zaferiydi.ATP Finalleri, 2020’de Torino’ya taşınmadan önce son kez Londra’da düzenleniyor. Turnuva Pazartesi günü start alacak ve 17 Kasım Pazar günü sona erecek.