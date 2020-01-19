Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti

Almanya 'nın başkenti Berlin 'de düzenlenen ve Libya 'daki çatışmalara çözüm bulmak için yapılan uluslararası toplantıların devamı niteliğinde olan Libya Konferansı başladı. Dünya, 11 ülkenin temsilcilerinin katıldığı bu konferansa kilitlendi.

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Tarihi zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf çekiminde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telaşlı tavrı ise dikkat çekti. Görüntülerde, ilk önce Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile tokalaşan Macron'un telaşlı bir şekilde sağına ve soluna baktığı görülüyor.

Aile fotoğrafı çekiminin bittiğini sanan ve platformdan uzaklaşan Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tokalaşıp platforma geri döndüğü görülüyor.

"HAFTER'İ DEĞİL, BM'NİN ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ"

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Fransa'nın Libya'da Hafter'i desteklediğine dair iddiaları yalanlayarak, "Fransa Hafter ya da Sarrac yanlısı değil, ülkede BM'nin girşimlerini destekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Macron ayrıca, Libya krizinin görüşüleceği Berlin'deki uluslararası konferansta diyaloğun destekleneceğini belirtmişti. Ancak Macron, ateşkes görüşmeleri sırasında "sahadaki gerçeklerin" dikkate alınması gerektiğini ve Hafter'in ülkenin büyük bir kesimin kontrol altında tuttuğunu ve siyasi olarak da söz sahibi olduğunu söylemişti.