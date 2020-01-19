Haberler » Güncel » Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti - Haber

Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Zirvesi öncesi liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf çekiminde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti.

19.01.2020 19:27 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:47

'nın başkenti 'de düzenlenen ve 'daki çatışmalara çözüm bulmak için yapılan uluslararası toplantıların devamı niteliğinde olan Libya Konferansı başladı. Dünya, 11 ülkenin temsilcilerinin katıldığı bu konferansa kilitlendi.

LİDERLER AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE KATILDI

Tarihi zirve öncesi liderler, aile fotoğrafı çekimine katıldı. Fotoğraf çekiminde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telaşlı tavrı ise dikkat çekti. Görüntülerde, ilk önce Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile tokalaşan Macron'un telaşlı bir şekilde sağına ve soluna baktığı görülüyor.

Aile fotoğrafı çekiminin bittiğini sanan ve platformdan uzaklaşan Macron'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile tokalaşıp platforma geri döndüğü görülüyor.

"HAFTER'İ DEĞİL, BM'NİN ÇALIŞMALARINI DESTEKLİYORUZ"

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Fransa'nın Libya'da Hafter'i desteklediğine dair iddiaları yalanlayarak, "Fransa Hafter ya da Sarrac yanlısı değil, ülkede BM'nin girşimlerini destekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Macron ayrıca, Libya krizinin görüşüleceği Berlin'deki uluslararası konferansta diyaloğun destekleneceğini belirtmişti. Ancak Macron, ateşkes görüşmeleri sırasında "sahadaki gerçeklerin" dikkate alınması gerektiğini ve Hafter'in ülkenin büyük bir kesimin kontrol altında tuttuğunu ve siyasi olarak da söz sahibi olduğunu söylemişti.

Son Dakika: LibyaSon Dakika: Libya'da kalıcı ateşkesi sağlamayı amaçlayan Berlin Zirvesi sona erdi

Son dakika: BerlinSon dakika: Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi! Liderler kritik mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BerlinCumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de Türklerin sevgi gösterileriyle karşılandı

Zirve öncesi aile fotoğrafı çekimi sırasında Macron'un telaşlı tavrı dikkat çekti

Emmanuel Macron, Almanya, Berlin, Libya, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

07:56  ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Libya'da kalıcı ateşkes konusunda ümitli
07:38  Malezya, Hindistan'ın palm yağı kısıtlamasına misilleme yapmayacak
07:36  Avm'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
07:36  Yakalanan terörist, Nurettin Demirtaş'ın örgüt içindekilere ideolojik eğitim verdiğini itiraf etti
07:35  AVM'deki yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor
20.01.2020 08:05:56