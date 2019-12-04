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ZİRVE YOLUNDA ARAMA YAPAN AKUT EKİBİ, KAYBOLDU

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok (3) ZİRVE YOLUNDA ARAMA YAPAN AKUT EKİBİ, KAYBOLDUUludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor.

04.12.2019 15:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:27ZİRVE YOLUNDA ARAMA YAPAN AKUT EKİBİ, KAYBOLDU

'da kaybolan 2 dağcıdan 3'üncü günde de bir iz yok (3)

ZİRVE YOLUNDA ARAMA YAPAN AKUT EKİBİ, KAYBOLDU

Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi. Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibinin, Karadere bölgesinde yoğun sis ve kar fırtınası nedeniyle kayboldukları, kurtarma ekibinden 1 kişinin ise su birikintisine düştüğü ve diğer 3 kişi tarafından kurtarıldığı belirtildi. Dereye düşen AKUT personelinin donma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri, konumları tespit edilen AKUT ekibini kurtarmak için yola çıktı.



Uludağ, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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