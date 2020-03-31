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“Zirvede olmalıyım”

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Harry Kane, geçtiğimiz günlerde takımının eski oyuncularından olan Jamie Redknapp’ın Instagram hesabında yaptığı canlı yayına konuk oldu.

31.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 00:04
“Zirvede olmalıyım”
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Harry Kane, geçtiğimiz günlerde takımının eski oyuncularından olan Jamie Redknapp’ın Instagram hesabında yaptığı canlı yayına konuk oldu.

Koronavirüs salgın süreci boyunca boyunca evde kalmanın önemine dikkat çeken İngiliz yıldız, kendisine geleceğiyle ilgili gelen bir soruya şu yanıtı verdi: “Ben hırslıyım. Gelişmek ve zirvede olmak istiyorum. 26 yaşındayım, burada kalmam takımın gelişimine bağlı. Yani, sonsuza kadar Hotspur’da kalmayabilirim.” yanıtını verdi.

2009’dan beri Hotspur’da olan Kane, 2012-2013 sezonunda Norwich City’e bir sezon kiralanmış ve ardından takıma geri dönmüştü. Özellikle 2015 yılında sergilediği performansa büyük bir çıkış yapan ve süksesini sürdüren İngiliz forvet, bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir yeşil sahalardan uzak kaldı. Son üç sezonda ligde 85 maça çıktı ve bu maçlarda 58 gol kaydetti.

Kaynak: EuroSport.com



Etiketler: Tottenham Hotspur, Harry Kane, Instagram, Spor
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