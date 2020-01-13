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AB Konsey Başkanı'nın "Libya konusunda endişeliyiz" sözüne Erdoğan'ın yanıtı sert oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konsey Başkanı ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Libya tezkeresi konusunda 'endişeli' olduğunu söyleyen konsey başkanına, "Meşru taraflar arasında yapılan anlaşmanın neden bu kadar rahatsızlık yarattığını anlamak zor" yanıtını verdi.

13.01.2020 08:35 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Türkiye'nin ile yaptığı anlaşmayı eleştirmesi üzerine, "Anlaşmanın neresi hukuka aykırı? Meşru taraflar arasında yapılan anlaşma" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Dolmabahçe Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. 11 Ocak Cumartesi günü saat 15.00 itibariyle başlayan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Kritik zirvede gündeme ilişkin konular ele alındı.

ERDOĞAN'IN YANITI SERT OLDU

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre; önceki gün iki saat süren görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya konu başlıklarında Erdoğan ile Michel arasında soğuk rüzgarlar esti. Michel'in Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı eleştirmesi ve bu konuda AB ülkelerinde 'derin bir endişe' olduğunu söylemesi üzerine, Erdoğan'ın da "Libya'da tanınan, meşru olan hükümet Sarrac Hükümeti. BM kimi tanıyor? Sarrac'ı. O zaman bu anlaşmanın neresi hukuka aykırı? Meşru taraflar arasında yapılan anlaşmanın neden bu kadar rahatsızlık yarattığını anlamak zor. Meşru olmayan bir yapılanma ile masaya oturacak halimiz yok. Birçok AB ülkesi Hafter'e destek veriyor, bunu nasıl açıklayacağız?" değerlendirmesi yaptığı belirtildi.

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