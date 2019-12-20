Zirvede "tanıdık" şarkı

Listelerde zirveye yerleşen "TANIDIK" iTunes'da da "En Popüler Şarkılar" ve "En Çok İndirilen Şarkılar" listesinde 1 numarada yer aldı.

Şarkının gördüğü ilgiden çok memnun olan Yılmaz Taner, ilk kez prodüktör olarak da imza attığı single çalışmasıyla zirveye oturdu. Sözü ve müziği Zeki Güner'e, düzenlemesi Gökhan Holat'a ait olan şarkının klibi Murat Joker yönetmenliğinde çekildi.

Yılmaz Taner, sahibi olduğuMOON Prodüksiyon ve DMC ortaklığıyla çıkan "TANIDIK" ile müzik dünyasında fırtınalar estirmeye devam edecek