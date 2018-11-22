Zirvedeki Kadınlar Kartepe'de Hikayelerini Anlatacak

22 Kasım 2018 Perşembe 12:41



22 Kasım 2018 Perşembe 12:41

KOCAELİ(İHA)–Araştırmacı Yazar Müge Uçar'ın Kartepe Belediyesi'nin destekleri ile düzenlediği "Kocaeli'ye Kadın Eli Değecek, Kadının Sesi Kocaeli" adlı panelin dördüncü oturumu Kartepe'de gerçekleştirilecek.Kartepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi'nin desteği ile "Kocaeli'ye Kadın Eli Değecek, Kadının Sesi Kocaeli" adlı panel Körfez, Gölcük ve Derince ilçelerinden sonra Kartepe'de gerçekleştirilecek. Zirvedeki Kadınlar ve Hikayeleri adıyla dördüncü oturumu yapılacak olan panel, 23 Kasım 2018 tarihinde saat 14.30'da Hasan Yılmaz Kültür Merkezi'nde yapılacak.Zirvedeki Kadınlar ve Hikayeleri adıyla dördüncü oturumu yapılacak olan panelin moderatörlüğünü, Araştırmacı-Yazar Müge Uçar yaparken, AK Parti MKYK üyesi, Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Kocaeli Büyükşehir Başkan Danışmanı Nermin Tol'un yanı sıra Kartepeli kadın girişimciler Aynur Ormancı ve Çiçek Esra Bulut ise girişimcilik hikayelerini anlatacak. Topluma özellikle kadınlara önemli rol model olan saygın ve başarılı konukların başarıya giden yol hikayelerini paylaşacağı panele yoğun katılım olması bekleniyor. - KOCAELİ