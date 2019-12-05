Zirveden birbirlerini selamladılar

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte özlenen kar, son günlerde sosyal medyada en çok ilgi gören paylaşımlar arasında yer aldı. Sosyal medyayı aktif ve etkili kullanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yeni Medya Birimi, önceki gün takipçilerine Kartepe'den Mutu Taşpınar'ın fotoğrafladığı muhteşem bir manzara fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta öylesine güzel bir detay vardı ki Büyükşehir de dikkatleri oraya çekmek istedi. Paylaşılan görselde Marmara Bölgesi'nin kış turizminde en önemli iki merkezi aynı karede yer aldı. Paylaşım, sosyal medyada büyük ilgi görürken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de paylaşıma kayıtsız kalmadı.

HİÇ AYNI KAREDE GÖRDÜNÜZ MÜ?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ve Uludağ'ın aynı karede yer aldığı paylaşımında, "Siz hiç Kartepe zirvesi ile Uludağ'ı aynı karede gördünüz mü? Evet, şimdi gördünüz" yorumunda bulundu. Paylaşım özellikle Instagram ve Twitter'da dakikalar içerisinde büyük ilgi gördü.

KARTEPE'YE SEVGİLER

Atılan tweet, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da ilgiyle karşılandı. Uludağ'dan çekilen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan fotoğrafın altına yorum atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Arada mesafeler olsa da, mevsim kış olsa da karla kaplı Uludağ'ımız kalpleri ısıtmaya yeter. Güzel Uludağ'ımız her yerden çok güzel görünüyor. Kartepe'ye sevgiler" diyerek Kocaeli'ne selam gönderdi.