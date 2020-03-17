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Zirveden serbest düşüş

Borsa İstanbul'un tarihi zirvesini gördüğü 22 Ocak'tan düne kadar endeks yüzde 28.6 değer kaybetti.

17.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:54
Zirveden serbest düşüş
Borsa İstanbul'un tarihi zirvesini gördüğü 22 Ocak'tan düne kadar endeks yüzde 28.6 değer kaybetti. En fazla değer kaybeden hisseler QNB Finansbank ile Fenerbahçe olarak dikkat çekti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Borsa İstanbul, Finansbank, Ekonomi

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