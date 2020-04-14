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Zirvekent Mahallesi dezenfekte edildi

Mamak Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran korona virüse karşı tedbir almak amacıyla salgınla mücadele kapsamında sahada görev yapan 500'ü aşkın personeliyle ilçedeki her bir mahallede ayrı ayrı temizlik ve dezenfekte çalışması yürütmeye devam ediyor.

14.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:03
Zirvekent Mahallesi dezenfekte edildi
Mamak Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran korona virüse karşı tedbir almak amacıyla salgınla mücadele kapsamında sahada görev yapan 500'ü aşkın personeliyle ilçedeki her bir mahallede ayrı ayrı temizlik ve dezenfekte çalışması yürütmeye devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince Zirvekent Mahallesi'nde 128. Blok, 4 bin 200 konut tek tek dezenfekte edilirken, kaldırımlar da deterjanlı suyla yıkandı. Korona virüse karşı 24 saat esasıyla adeta bir ordu kuran Mamak Belediyesi, aynı zamanda hem Covid19 Savarlar hem de sıcak sisleme makineleriyle mahalleyi bir uçtan bir uca dezenfekte etti.

Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı mobil timler tarafından mahallede bulunan cami, jandarma noktası, park, okul, taksi durağı dükkan girişleri de püskürtme yöntemiyle dezenfekte edildi. Özel kıyafetli ve maskeli dezenfekte timleri, çalışmalar kapsamında insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler kullanıyor.

Korona virüs salgınıyla toplum olarak hep birlikte mücadele etmenin önemine vurgu yaparak, vatandaşları zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak Belediyesi olarak salgınla mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarından, online hizmetlere kadar birçok uygulamayı hayata geçirdik. Kamu kurumlarından pazar yerlerine, binalardan halkın yoğun olarak kullandığı alanlara kadar ilçemizin her yanını dezenfekte ettik,etmeye de devam ediyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza, kronik hastalara ve engellilere destek ve zabıta denetimleri gibi birçok uygulamamız devam ediyor. En iyi korunmanın evde kalmak olduğunu ve bu zor günleri kurallara uyup, tedbirleri alarak atlatacağımıza inanıyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Fen İşleri Müdürlüğü, Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel
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