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Zirvenin hakimi Osman bey

'Kuruluş Osman'ın çarşamba akşamı ekrana gelen onaltıncı bölümü seyirciyi ekrana kilitlerken, reyting listesinde yine açık ara zirvede yer alarak rakiplerine fark attı.

26.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:01
Zirvenin hakimi Osman bey



'Kuruluş Osman'ın 16'ıncı bölümü tüm reyting kategorilerinde birinci zirvede yer alırken, dizi ekran yolculuğunu izlenme oranlarını da artırarak sürdürüyor.

Balgay'ı yendikten sonra yaralı amcası Dündar'ı güvenli bir yere taşıtan Osman Bey, Kayıların yeni beyi olarak ağabeyi Gündüz'ün seçilmesini sağlamış ve Bala Hatun'un sırrını öğrenerek onunla arasını da düzeltmişti. Ancak Osman Bey, Aksakallılar'dan yeni bir fırtınanın yaklaştığını öğrendi. Osman Bey, Moğollar ve Bizans arasındaki ittifaka engel olacağına söz verdi...

Tüm Kişiler'de %17,28 izlenme oranı ve %31,36 izlenme payı, 20+ABC1'de %16,70 izlenme oranı ve %29,48 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. 'Kuruluş Osman', AB sosyal kategoride ise %13,52 izlenme oranı ve 25,60 izlenme payı elde ederek günün en çok izlenen dizisi oldu.



Kaynak: Snob Magazin

Etiketler: Bala Hatun, Magazin

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