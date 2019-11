Zirveye giden yolda sıradaki adım

25 Mayıs 2019, Scotiabank Arena. Toronto Raptors, Doğu Konferansı Final Serisi’nin altıncı maçında Milwaukee Bucks’ı ağlıyor. Raptors, rakibini mağlup etmeyi başarırsa NBA Finali’ne yükselecek, aksi bir durumda seri son maça uzayacak. Maçın bitimine beş dakika 19 saniye kala Bucks’ın süper yıldızı Giannis Antetokunmpo, hızla penetre ederek maçtaki 21. sayısını buluyor.



Ancak maçı Raptors kazanıyor. Kanada ekibi finale yükselirken Bucks, sezonu tamamlıyor. Bucks için olumsuz olan bir başka tablo daha var: Takımının en büyük hücum silahı olan Giannis, maçını son beş dakika 18 saniyesinde skor üretememiş.



“The Greek Freak” lakaplı Antetokounmpo, bir ay sonra açıklanan normal sezon ödüllerinde Yılın En Değerli Oyuncusu seçiliyor. İşler bununla da sınırlı kalmıyor. Giannis, bazı yazarlar tarafından, “tarihin en iyi oyuncusu” tartışmalarına dahi konu ediliyor.



Peki, Giannis o tartışmalardaki iddiasını arttırmak için neler yapmalı? Zirveye doğru giden yolda kendisini neler bekliyor?





Load Management





Normal sezon ortalamaları











Sezon

Sayı

Ribaund

Asist





2016-17

24,9

9,5

5,4





2017-18

26,9

10

4,8





2018-19

27,7

14,3

6,8











Play-off ortalamaları











Sezon

Sayı

Ribaund

Asist





2016-17

24,8

7,5

4





2017-18

25,7

9,6

4,8





2018-19

25,5

12,3

6,8











Günümüz süper yıldızlarının “Load Management” olarak adlandırılan bir koruma programını uyguladıklarını görüyoruz. Yani oyuncular, normal sezonda art arda oynanan maçlardan birisinde forma giymiyor veya bir haftada oynanan dört maçın birinde %100 performanslarını sergilemiyorlar. Bunu yapma sebepleri ise asıl performanslarını play-off dönemine saklamak.



Giannis bu uygulama hakkında, “Sakatlığım olmadığı sürece her maçta elimden gelenin en iyisini yaparak oynayacağım. Benim işim bu.” demecini vermişti. Ancak hem fiziksel hem de mental anlamda kendisini play-off’lara saklamaya ihtiyacı olduğu görülüyor.



Play-off serilerinde her iki takımın asistan antrenörleri rakiplerinin en iyi oyuncularını durdurmak için özel önlemler (kısa oyuncuya karşı uzundan gelen yardım gibi) alıyorlar. Yani süper yıldızların bir aylık play-off döneminde sekiz aylık normal sezon performanslarının üzerine çıkmaları gerekiyor.



Giannis, bir sonraki aşamaya çıkabilmek için oyun iştahını ve fiziksel patlayıcılığını kontrol edip dokuz aylık sürece yayabilirse o son beş dakikadaki kara tabloyu bir başka beş dakikada tersine çevirebilir.





Modern oyun





Giannis'in kariyeri boyunca yakaladığı üçlük yüzdeleri:











Sezon

Üçlük yüzdesi





2013-14

%34,7





2014-15

%15,9





2015-16

%25,7





2016-17

%27,2





2017-18

%30,7





2018-19

%25,6





2019-20 (10 maç)

%30,8











Takımların hücum geometrilerinin genişlediği ve temponun arttığı modern dönem basketbolu, üç sayılık atışların temele alındığı bir oyun felsefesini gerektiriyor. Tabii Giannis gibi beş adımda bütün sahayı kat eden ve 211 santimetrelik boyla top sürme kabiliyetini birleştirebilen bir forvetseniz, işler sizin için biraz daha esnek olabilir. Ancak play-off ve bazı özel (sıralama belirleyen) maçlarda üç sayılık atışlarda sorun yaşamanız takımınızın hücumunu tıkayabilir.



Antetokounmpo’nun üç sayılık yüzdelerini vasat olarak tanımlamak mümkün. Her ne kadar son iki sezonda şut mekanizması biraz daha hızlanıp keskinlik kazansa da modern oyunun gerektirdiği seviyelerde değil. Fakat kariyerinin başlarında üçlüklerde sorun yaşayan bir diğer süper yıldız LeBron James’in son yıllarda tehlikeli bir şutöre dönüştüğünü unutmamız gerekiyor. LeBron’un üçlük yüzdesindeki gelişimi şu şekilde:











Sezon

Üçlük yüzdesi





2003-04

%29





2004-05

%31,4





2005-06

%33,1





2016-17

%36,3





2017-18

%36,7





2018-19

%34,9













Tercih





James, 2010’da Miami Heat’le anlaştığını açıkladığında veya Kevin Durant, 2016’da Golden State Warriors’la anlaştığında eski takımlarının taraftarları tarafından protesto edilmişti. James ve Durant, gittikleri takımlarda zirve performanslarına imza atıp NBA şampiyonlukları kazandılar. Çünkü etrafları onlara uygun yıldızlarla ve iyi bir sistemle çevriliydi.



NBA’de yedinci sezonunu geçiren Antetokounmpo için takım değiştirme gibi bir durum henüz gündeme gelmedi. Ancak kariyer tavanını yükseltmek için topu paylaşacağı takım arkadaşları ve takımının oyun sistemi önemli bir kıstas.



Giannis’in etrafına bol şutörlü bir oyuncu havuzu kuran ancak kalite konusunda beklenen hamleleri yapamayan Bucks, Yunan yıldızının bağlılığını sıkılaştırmak için hem maddi hem de sistemsel anlamda önümüzdeki yaz arasından itibaren daha iyi hamleler yapmalı. Zira herhangi bir temmuz ayında ESPN’in bültenlerinde, “Antetokounmpo, yeni takımıyla sözleşmesini imzaladı!” haberini görebilirler.













