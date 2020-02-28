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Ziya Alkurt çalışmalara başladı

Hes Kablo Kayserispor'da sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Ziya Alkurt takımla birlikte çalışmalara başladı.

28.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:10Ziya Alkurt çalışmalara başladı
Hes Kablo 'da sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Ziya Alkurt takımla birlikte çalışmalara başladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da 02 Mart Pazartesi günü oynanacak olan Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Ligin ikinci yarısında geride kalan haftalarda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Ziya Alkurt, dün takımla birlikte yeniden çalışmalara başladı. Sakatlığını tamamen atlatan Ziya Alkurt'un bir kaç hafta içinde yeniden formasına kavuşması bekleniyor. - KAYSERİ

Kayserispor, ZİYA ALKURT, Hes Kablo, Spor

Kaynak: İHA

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28.02.2020 17:22:29