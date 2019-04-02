Ziya Dinek Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SAKARYA KOCAALİ belediye başkan adayı olan Ziya Dinek isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA KOCAALİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Ziya Dinek isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SAKARYA KOCAALİ adayı Ziya Dinek kimdir? BTP SAKARYA KOCAALİ adayı Ziya Dinek yüzde kaç oy aldı?

Ziya Dinek Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SAKARYA KOCAALİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Ziya Dinek KOCAALİ ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. KOCAALİ ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Ziya Dinek adlı BTP adayı toplamda 30 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA KOCAALİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.