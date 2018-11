Ziya Güney'e hüzünlü veda

09 Kasım 2018 Cuma 17:14



Ziya Güney'e hüzünlü vedaBURSA - Nilüfer Belediyesi'nin kurucu başkanı Ziya Güney, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ziya Güney için Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde de tören düzenlendi. Bursa'nın Büyükşehir olmasıyla kurulan Nilüfer Belediyesi'nin ilk başkanı olan ve 73 yaşında hayatını kaybeden Ziya Güney, sevenleri tarafından törenlerle son yolcuğuna uğurlandı. 1989-1994 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı yapan Ziya Güney için ilk tören, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde düzenlendi. Törene Ziya Güney'in eşi Semra Güney, kızları Nilüfer Güney Şengezer, Esin Güney Kocabaş ve Ayşen Güney'in yanı sıra, yakınları ve sevenleri yoğun katılım gösterdi. Halk Evi önünde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, eski bakanlardan Turhan Tayan ve Ertuğrul Yalçınbayır, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Erdem Saker, CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, siyasi partilerin temsilcileri, Ziya Güney'in mesai arkadaşları ve sivil toplum örgütlerinden de isimler yer aldı. Tören, bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Törende ailesi adına konuşan Ziya Güney'in kızı Nilüfer Güney Şengezer, "Bizimle gurur duyardı, biz de onunla her zaman gurur duyduk, çok sevdik. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Allah rahmet eylesin, katılan herkese teşekkür ederim" dedi.Bozbey: "Ziya Güney her zaman bize destek verdi"Ziya Güney'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, "Ziya ağabey hepimizi üzdü, hepimizin başı sağ olsun. O aslında bu kentin filizlerinin yeşermesinde inanılmaz katkıları olan, onunla yetinmeyip birlikte çalıştığımız dönem de dahil olmak üzere bu kentin daha iyi olması ve dünya kentleriyle yarışır duruma gelmesi için her türlü desteği sağlayan güzel bir insandı. Allah mekanını cennet etsin. Onu asla unutmayacağız. Dünya kentlerinin nasıl yönetildiğini onun bize aktardığı bilgilerle onun sayesinde öğrendik. Önerileri ve zaman zaman da bizi yönlendirmeleriyle bir ağabey olarak bize öncülük, mihmandarlık etmiştir. Bizleri yalnız bıraktı, kentimizi öksüz bıraktı diye düşünüyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun, Ziya ağabey seni unutmayacağız" diye konuştu.CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da, "Bu kentin kurulmasında ve belediye başkanlığı yaptığı dönemden sonra da katkı koyma inancıyla, hiç bir zaman emekli olmadan, emeklerini yaşamının son gününe kadar Nilüfer'e vererek, geride ailesine, bizlere ve Bursa'ya çok güzel bir miras bıraktı. Onu erken kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun" açıklamasında bulundu.Ziya Güney'in cenazesi, Halk Evi önündeki törenin ardından, cenaze namazı kılınmak üzere Fatih Sultan Mehmet Cami'ne getirildi. Merhumun, FSM Cami'ndeki cenaze namazına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski bakanlardan Turhan Tayan ve Ertuğrul Yalçınbayır, CHP Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın ile Dr. Yüksel Özkan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Ziya Güney'in sevenleri de katıldı. Cuma namazı sonrası Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk, cemaatten helallik isteyerek, merhum Ziya Güney'in cenaze namazını kıldırdı. Ziya Güney'in cenazesi, namazın ardından İhsaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.Ziya Güney kimdir?Ziya Güney, 1945 yılında Bursa'da doğdu. İlk, orta ve liseyi Bursa'da tamamladı. İstanbul Maçka Yüksek Teknoloji Okulu İnşaat Şubesi'nden mezun oldu ve okul devresinde talebe derneklerinde başkanlık ve yöneticilik yaptı. 1968-1970 yıllan arasında yedek subay olarak vatani görevini tamamladıktan sonra Batı Almanya'ya gitti. Orada İnşaat Mühendisliği öğrenimini tamamlarken, belediyecilik, şehircilik ve çevre konularında da araştırmalar yaptı. 1978'de Bursa'ya döndü ve serbest çalışmanın yanında aktif siyasete başladı. Yerel gazetedeki köşesinde ülkemizin ve kentimizin önemli şehircilik ve çevre problemlerini dile getirdi. Almanca bilen Ziya Güney, siyasette il ve ilçe başkanlıkları ile 1989-1994 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptı.