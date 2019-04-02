Ziya Koçak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi YOZGAT belediye başkan adayı Ziya Koçak oldu. Saadet Partisi adayı Ziya Koçak, YOZGAT belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? YOZGAT belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi YOZGAT belediye başkan adayı Ziya Koçak ile ilgili seçim sonuçları ve YOZGAT belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi YOZGAT belediye başkan adayı Ziya Koçak oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte YOZGAT belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. YOZGAT aday yarışı ve YOZGAT seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

YOZGAT Seçim Bilgileri

YOZGAT belediyesi için toplam sandık sayısının 179 olduğu belirlendi.

YOZGAT belediyesi için açılan sandık sayısının ise 178 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

YOZGAT belediyesi için katılım oranının ise % 85,79 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

YOZGAT toplam seçmen sayısının ise 55.679 olduğu belirlendi.

YOZGAT belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 47.765 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi YOZGAT Belediye Başkan Adayı Ziya Koçak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi YOZGAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Ziya Koçak, YOZGAT yarışında % 0,52 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Ziya Koçak toplamda 239 adet oy sayısına ulaştı.

Ziya Koçak Kimdir?

Ziya Koçak, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nden Yozgat Belediye Başkan Adayı oldu.

Saadet Partisi YOZGAT belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.