Ziya Önal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP GİRESUN DOĞANKENT belediye başkan adayı olan Ziya Önal isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GİRESUN DOĞANKENT ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Ziya Önal isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP GİRESUN DOĞANKENT adayı Ziya Önal kimdir? BTP GİRESUN DOĞANKENT adayı Ziya Önal yüzde kaç oy aldı?

Ziya Önal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP GİRESUN DOĞANKENT belediye başkan adayı olarak gösterilen Ziya Önal DOĞANKENT ilçesinde % 0,56 oranında oy almıştır. DOĞANKENT ilçesinde % 0,56 oranında oy olan Ziya Önal adlı BTP adayı toplamda 13 adet oy sayısına ulaştı.

Ziya Önal Kimdir?

Ziya Önal,31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP Giresun Doğankent Belediye Başkan Adayı oldu.

GİRESUN DOĞANKENT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.