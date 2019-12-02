ZİYA SELÇUK: 2035'LERE KADAR NE KADAR ÖĞRETMENE İHTİYACIMIZ VAR ÇALIŞMASINI TAMAMLADIK...

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz." dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul'da 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" toplantısına katıldı. Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz." dedi. İlçe düzeyinde 900'den fazla öğretmen destek noktası kurulacağını açıklayan Selçuk, şöyle devam etti: "İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla Türkiye'nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz."

- İstanbul