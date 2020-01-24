Haberler » Güncel » Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz - Haber

Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, başörtülü anne ve başı açık anne çizimleri nedeniyle tepki çeken Psikososyal Önleyici Destek Programı kitabıyla ilgili, "Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz. Nitekim inceleme başlattık" dedi.

24.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:56Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz

Güncel

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:23  Seyir halindeki pamuk yüklü tır yandı
20:20  Yaşlı kadını oğlu evde ölü buldu, polis harekete geçti
20:20  Denizlili dalgıçlar Tunceli'deki kayıp üniversiteli genç kızı aradı
20:19  Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
20:14  Osmaniye'de, 6 uyuşturucu şüphelisi adliyede (2)
24.01.2020 20:26:27