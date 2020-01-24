Haberler » Güncel » Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz - Haber Ziya Selçuk'tan tartışma yaratan çizimlerle ilgili açıklama: Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamazMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, başörtülü anne ve başı açık anne çizimleri nedeniyle tepki çeken Psikososyal Önleyici Destek Programı kitabıyla ilgili, "Eğer kasıtlı ise bunu onaylamamız söz konusu olamaz. Nitekim inceleme başlattık" dedi.24.01.2020 19:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:56 Güncel