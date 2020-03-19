Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına konuk oldu ve koronavirüs sebebiyle eğitimde alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Uzaktan eğitimin uzayıp uzamaması konusu Bilim Kurulu'nun dünya ve Türkiye'deki gelişmeleri izleyip alacağı tavsiye kararlara bağlı olacak. Biz bu kararları alırken tek başımıza almıyoruz. Tüm bakanlıklar eşgüdümlü alıyoruz.

Diyelim ki süreç uzadı. Bununla ilgili hazırlığımız var. Daha da uzadı diyelim, dönem kapandı diyelim mesela... Bunu olasılık olarak söylüyorum. Bizim görevimiz bunun hazırlıklarını yapmak. Bizim yaptığımız şey bu. Burada şu sorulabilir. Acaba şöyle mi olabilir böyle mi olabilir. Emin olun biz de önümüzdeki tabloya anlık bakıyoruz. Şu olursa bu olursa diyerek farklı senaryolar geliştiriyoruz. Hepsiyle ilgili senaryolarımız var. Kaç stüdyomuz var, kaç öğretmen bu süreci ne kadar sürdürebilir... Bunların matrisi çıktı ve bunlar üzerinde çalışıyoruz.

"DÜNYADA 900 MİLYON ÖĞRENCİ OKULDA DEĞİL"

Tatil uzayacak mı? Dönem kapanacak mı?

Biz çocuklarımızın hukukunu her zaman koruruz. Önemli olan dezavantajlı duruma sokmamak. Uzaktan eğitimin yürütülmesi söz konusu ama biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız. Bu 'rahat olun' demek. Biz size destek oluyoruz. TV ile Youtube içeriği ile vs... Senaryo ne olursa olsun. Bir dönem kapandı gibi bir karar almıyoruz. Yayılım stratejilerine bakıyoruz. Hangi hızda sürüyor. Tedbirlerimizle ilgileniyoruz. Okulları kapatma kararını da alırken bir ihtimal üzerinden gittik, diğer ülkeler ile karşılaştırdık. Orada alınan tedbir paketleri bunlar... Yayılım nasıl gerçekleşiyor? Bunlara baktıktan sonra hemen okulları kapatma kararı aldık. İngiltere dün kapattı. Dünyada 900 milyon öğrenci okulda değil. 1 milyara yakın bir rakam. Bu sayı artacak.

"ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ"

Yarın okullara döndük diyelim... Hiçbir problemimiz yok. Aksine destekleme, yetiştirme kurslarımızı gidermeye yönelik bir program hazırladık. Acaba bu eksiklikler nasıl giderir... Uzaktan eğitim öğrencileri, okuldan uzaklaşmasın, motivasyonları düşmesin, biz onları eğitimsel olarak meşgul edelim diye yapılıyor. TV ile tam bir eğitim yapmamız söz konusu değil. Fakat tedbirimizi almak zorundayız. Bu konuda da öncüyüz. Altyapıyı güçlendirerek çok daha iyi noktaya geleceğiz. Bu bizim görevimiz. Çözüm üretiyoruz. Çocuklarımızın da psikolojisini düşünerek, aileleri de rahatlatmak için bu kararları alıyoruz. Herkese temas eden bir konu.

Yıl boyunca hatta sınıflar arası işlenen konular da bağlantılıdır. TV'de vereceğimiz eğitim, geçmiş konularla da bağlantılı, yüz yüzeyken verilen eğitimle de bağlantılı olacak.

3 SD VE 3 HD KANALDA EĞİTİM VERİLECEK

Biz teknik bir toplantı yaptık. Toplumumuzda erişimle ilgili en hızlı araç nedir? TV. %30'dan daha fazlasının markasına baktık. %30 SD televizyon gerisi HD televizyon. Biz o zaman 6 kanal alalım, 3'ü HD, 3'ü SD olsun dedi. Neden internet değil sorusu yerine artı internet. Dünyada sadece 3 ülkede olan yapay zeka temelli akıllı sistemimiz var. Bir çocuğun çözemediği sorudan, yazılım eksiğini anlıyor ve o konuyu önüne getiriyor. Hatta diyor ki, 'Senin çalışma hızını izliyorum, bu hızla gidersen senin tercihini değiştiriyorum.' diyor. Son derece önemli ve dünyada çok az ülkede var bu. Eğitim Bilişim Ağı'nda kim neyi isterse...

8 GB İNTERNET HAKKI

8 GB ücretsiz internet hakkı sağladık. Bu da yok dünyada. Uzaktan Eğitimimizin temeli televizyon. Biz herkes internet bulsun, bilgisayar bulsun, telefon bulsun... Bu varsayımsal bir şey... Kanal işini çözdük. 6 kanal aldık ve TRT ile birlikte çalışıyoruz. İstanbul'da 5, Ankara 'da 3 stüdyomuz var. Çeşitli dersler çekiliyor, sanatsal, spor ve diğer dersler...

İLKOKUL İÇİN DERSLER NASIL OLACAK?

İlk kez burada ifade edeyim... İlkokul için hangi saatte hangi dersler ne şekilde olacak... Mesela pazartesi 09.00'da başlıyor Türkçe 1, 09.30'da Matematik başlıyor. Bu dersler 20 dakikalık süreler. Okuldaki ve evdeki oturma saatleri aynı değil. Onun için daha kısa. 3 ayrı kanaldan 6 frekanstan bu yayın yapılıyor.

Ayrıca bir de iyileştirme programı var.

LGS VE YKS ERTELENECEK Mİ?

Sınav sürecindeki çocuklarımız için ekstra bir çalışmamız var. Mesela sanal sınıflar. Bu sınıfları onlar için öncelikli olarak kullanacağız. Bu sınavlarda sadece yüz yüze eğitimlerin içeriğinden sınav yaparsak bunun avantaj ve dezavantajı nedir, buna baktık. Şu anda biz sadece senaryo olarak ertelemeden bahsediyoruz. Eğer sağlık koşulları gerektirirse ertelenebilir. Tercihimiz ertelememek, zamanında yapmak.

KANALLAR NASIL BULUNACAK, ÇEKİMLER NASIL YAPILACAK?

Videolar ürettik, kısmen yaydık. Bir velimiz kendi çocuğu ile ilgili EBA'ya ya da TV'den bunu nasıl bulacak. Kısa videolar hazırladık. Paket olarak birlikte verelim diye bir niyetimiz var. TV kanalları ile ilgili tüm ayrıntılar tüm TV'lerde haber mecralarında yer alacak. Kamu spotu gibi... TRT'nin altyapısı bizi çok rahatlattı. 6 kanal, 10 stüdyo bulmak... SD'ler nasıl yapılacak, HD'ler nasıl yapılacak... Hiç merak etmesinler. 23 Mart'a daha çok var. Bugün yarın tüm bilgilendirmeleri yapacağız. EBA TV, 3+3 kanal var.

EBA SİSTEMİ HAKKINDA

EBA altyapısının testi ile ilgili hafta sonu yapılacak. İstanbul'dan belli bir yüklemeyi yapacağız. 100 bin kişi girdi ne oluyor, 500 bin kişi girdi ne oluyor diye testlerini yapıyoruz. EBA zaten bizim çocuklarımızın bildiği bir konu. EBA'ya nasıl girilir diye bir video yaptık. Simülasyonlar yaptık. EBA şifresi nasıl alınır. Bunu aldın daha sonra ne yaparsın... Tabi bu veliler için.

Çocuklar bizim çocuklarımız. Muhakkak evde çalışma zamanı ayarlasınlar. Muhakkak bir ortam oluştursunlar ve belli saatlerde seçildi. Çocuğa destek olup. Virüs konusunda aşırı konuşmaların olmadığı ve çocukların MEB tarafından destekleneceği, telafi derslerin de olacağı... Çocukların fiziksel olarak rahatlayacağı hareketler de var. Anne babalardan beklentimiz çocuklarına biraz daha fazla destek olmaları. Bir iletişim anlamında. Öğretmenlerimiz evlerinde olsun istedik. Bu arada kendi öğrencileriyle de... 1 öğretmenin kendi sınıfını sanal olarak toplayıp ders verebilir, soru sorabilir, ders verebilir, geri bildirim verebilir. EBA'nın böyle bir altyapısı var. Bu altyapıyı henüz güçlendiriyoruz, milyonlarca insanın girebileceği şekilde güçlendiriyoruz. EBA'dan da yararlanmak mümkün. Bu sistem aynı şekilde özel okullar için de açılacak onun da buradan müjdesini vereyim.

ÇOCUKLARA VE AİLELERE TAVSİYELER

Anne babalar sınavla ilgili endişeye sahipse bilsinler ki kitap okuyan çocuklar sınavlarda daha başarılı. Ortak okuma saatleri yapabilirler

Küçüklerin fiziksel hareketlere ihtiyacı var. Evin içinde oturmaktan dolayı. Biz müzik eşliğinde bazı hareketleri yaptıracağız. İkincisi duygusal ihtiyaçtır. Duygusal olarak çocukların rahatlaması için evde. Durum gerçekten ciddi ama tedbirlerimizi de alıyoruz. Bunun içine biraz esneklik, biraz duygusal rahatlama da gerekiyor. Küçük dokunuşlarla... Her şey eğitimsel tedbir değildir. Psikolojik, sosyal tedbirleri de yanına almalı. Durumun ciddiyetindeyiz ama panik olmamalıyız. Sohbet etmeliyiz.

UZAKTAN EĞİTİM DERS PROGRAMI

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