Ziya Sözen: "Vatandaşların Gönlüne Dokunmak Lazım"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde AK Parti
'den Bingöl
Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan
'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
AK Parti İl Başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette konuşan Sözen, Doğu ve Güneydoğu'da HDP
oylarında düşüş yaşanmasının terörün bitme aşamasına gelmesi ve vatandaşların huzur içerisinde oylarını kullanmasından kaynaklandığını söyledi.
Sözen, yerel seçimlerde akraba faktörünün de göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret ederek, "Türkiye
genelinde beraber yürütülen bir Cumhur İttifak var. Cumhur İttifakı'nın her iki adayının almış oldukları oyların toplamı, aslında her hangi bir oy kaybının olmadığını net bir şekilde göreceğiz. Ama yerel faktörler devreye girince vatandaşların tercihleri de değişik olabiliyor." dedi.
Belediye başkanlığı seçiminde sonucun önemli olduğuna işaret eden Sözen, başkan seçilen Erdal Arıkan'ı tebrik etti, hayırlı olması temennisinde bulundu.
Sözen, Doğu ve Güneydoğu açısında seçimleri değerlendirerek, PKK
ile gönül bağını devam ettiren belediye başkanlarının yerine atanan kayyum belediye başkanlarının bölgeye, cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş hizmetleri getirdiğini belirtti.
Vatandaşların da bu hizmetleri gördüğüne işaret eden Sözen, konuşmasına şöyle devam etti:
" Diyarbakır
, Batman
, Mardin
ve Van
'da vatandaşlarımızın tercihlerini hala HDP'den yana kullanıyor olmasının altında kayyum belediyelerin başarısızlığından kaynaklanan bir husus değil, 35 yıldır PKK ve FETÖ terör örgütünün bu insanlarımız nezdinde bölgede oluşturduğu tahribatların izlerinden kaynaklanmaktadır. Bu tahribatları 2 yıl içinde belediyecilik hizmetleri yaparak kesinlikle ortadan kaldıramayız. Vatandaşların gönlüne dokunmak lazım."
Sözen, geçmişte terör örgütlerinin yaptıkları tahribat sonucu bölge halkının devlette kırgın olduğunu, bu kırgınlığın kısa bir sürede aşılamayacağını savundu.
HDP'nin bu bölgede aşırı bir kan kaybetmesinin diğer bir sebebinin de hükümetin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK terör örgütüne karşı kararlı duruşu ve operasyonları aralıksız devam ettirmesinden kaynaklandığını işaret eden Sözen, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın ilk defa huzur, barış ve kardeşlik ortamında kendi özgür iradelerini sandığa yansıtma fırsatı bulmasından dolayı bu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Hiç kimsenin beklemediği şekilde Şırnak
merkezde, 3 ilçe ve 11 belde belediyesinde AK Parti açık farkla belediyeleri kazanmıştır."
Resmi olmayan kesin sonuçlara göre Bingöl Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Seçimin geride kaldığını ve artık bütün Bingöl'ün belediye başkanı olacağını ifade eden Arıkan, belediye başkanı seçilmesinden emeği geçenlere teşekkür etti.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler de ziyarette hazır bulundu.
Güncel
Kaynak: AA