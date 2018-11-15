Ziyafet Sofrası" Oyunu İnegöl'de Sahnelendi

15 Kasım 2018 Perşembe 18:48



15 Kasım 2018 Perşembe 18:48

İnegöl Belediyesi tarafından Tiyatro Külliye ekibinin sahnelediği "Ziyafet Sofrası" isimli tiyatro oyunu, İnegöllü tiyatroseverler ile buluştu.Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda sahnelenen oyun, büyük ilgiyle izlendi.Osman Doğan'ın yönettiği, Yunus Emre Obut, Fatih Akçin, Taha Dinler ve Osman Doğan'ın oynadığı "Ziyafet Sofrası" isimli tiyatro oyununda, oyuncuların gösterdiği performans izleyicilerden büyük alkış aldı.Oyunu, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve parti yöneticileri, kurum ve kuruluşların temsilcileri, STK temsilcileri ile vatandaşlar izledi.