Ziyafet Sofrası" Seyirciden Tam Not Aldı

İnegöl
Belediyesi, Tiyatro Külliye'nin sahnelediği 'Ziyafet Sofrası' isimli tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı.
Kah düşündüren, kah güldüren sahneleriyle seyirciyi kendine bağlayan 'Ziyafet Sofrası' İnegöllü tiyatroseverler tarafından büyük ilgiyle izlendi. Osman Doğan
'ın yönettiği, Yunus Emre Obut, Fatih
Akçin, Taha Dinler ve Osman Doğan'ın oynadığı "Ziyafet Sofrası" ilgi gördü. Üsküdar
'da soğuk bir kış gününde yolu Hüdayi Dergah
'ına düşen iki sarhoşun hikayesini anlatan oyun, yaşadığımız hayata dair de pek çok sorunun cevabını izleyiciye veriyor. Ahmet Kemal
ve Mehmet Kemal karakterlerinin karınlarını doyurmak için geldikleri dergahta yaşadıklarını ve manevi bir hayatla tanışan ikilinin yeni tanıştıkları bu hayatı anlamaya çalışmalarını komik bir dille anlatan oyun ayakta alkışlandı.
Tiyatro severlerin keyifli bir zaman geçirmesine vesile olan tiyatro oyunu sonrası Belediye Başkanı Alper Taban da sahneye davet edildi. Taban, "Bu akşam tiyatro ekibi bizi hem eğlendirdiler, hem de düşündürdüler. İnşallah sizlere layık güzel programlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Taban, oyunculara çini takdim etti. - BURSA
Osman Doğan,İnegöl
15 Kasım 2018 Perşembe 13:09