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Ziyaretçi sayısı azalan göle, kuşlar akın etti

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde bulunan Seyfe Gölü'ne koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi sayısı azalınca, farklı türden kuşlar akın etti.

08.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:04
Ziyaretçi sayısı azalan göle, kuşlar akın etti

KIRŞEHİR'in Mucur ilçesinde bulunan Seyfe Gölü'ne koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi sayısı azalınca, farklı türden kuşlar akın etti.

İç Anadolu Bölgesi'nin su kaynaklarından Seyfe Gölü, 1989 yılında 1'inci derece sit alanı, 1990 yılında tabiat koruma alanı ilan edildi. 1994 yılında Ramsar sözleşmesi ile uluslararası düzeyde korunması garanti altına alınan 152 bin hektarlık Seyfe Gölü, geçen yıl Eylül ve Ekim aylarında kuraklıkla mücadele etti. Su oranı büyük oranda azalan ve kuruma tehlikesi yaşayan Seyfe Gölü'nde, son yağışlarla birlikte su seviyesi arttı. 187 kuş türüne ev sahipliği yapan göldeki su oranı yüzde 60 seviyesine ulaştı. Seyfe Gölü'ne son dönemde koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi sayısı azalınca, onlarca çeşit kuş türü akın etti. Seyfe Gölü'nün son durumuyla ilgili bilgi veren Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, koronavirüs salgını nedeniyle göle ziyaretlerin azaldığını ve farklı türden kuşların göle geldiğini söyledi.

'SEYFE GÖLÜ'NDEKİ KUŞLAR MUTLU'

Gölde güzel görüntülerin oluştuğunu kaydeden Çetiner, "Binlerce filamingoyu, yüzlerce ördeği, martıları, turnaları görme şansımız var. Şu an Seyfe Gölü'ne yok denecek kadar az ziyaretçi oluyor. Kuşlar daha önce insanlardan uzaklaşarak, dağınık vaziyette oluyorlardı. Şu an kıyıya daha yakınlar, daha toplular. Bu da doğayı kendi haline bırakmamız gerektiğinin bir işaretidir. Bu anlamda Seyfe Gölü'ndeki kuşlar mutlular" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: İç Anadolu Bölgesi, Seyfe Gölü, Mucur, Güncel
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