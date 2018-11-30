Edirne
'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar
, "Geçen günlerde yaşanan olumsuz olayların izleri silindi. Kentimizde tüm işletmelerimiz hizmete açık ve ziyaretçilerimizin gelmesini engelleyecek herhangi bir durum yok." dedi.
Edirne'deki turizm işletmecileri, kentin belirli bölgesini etkileyen sel nedeniyle bazı turizm firmalarının rezervasyonları iptal etmesi üzerine çağrıda bulundu.
AA muhabirine açıklamada bulunan Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, turizmcilerin kente gelecek turistlere hizmet vermeye hazır olduğunu vurguladı.
Dinar, "Edirne'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olumsuz olayların izleri silindi. Kentimizde tüm işletmelerimiz hizmete açık ve ziyaretçilerimizin gelmesini engelleyecek herhangi bir durum yok. Edirnemiz camileriyle, müzeleriyle, tarihi mekanlarıyla gezilip görülmeye değer bir yer. Tunca
, Arda ve Meriç
nehirleri her mevsim ayrı bir güzel. Tüm ziyaretçilerimizi kentimize gelmeye ve tava ciğer yemeye davet ediyoruz." diye konuştu.
Meriç Nehri kenarında işletmesi bulunan esnaf Kemal Kılıç
da, kentteki tüm yolların ve işletmelerin açık olduğunu ifade ederek, "Tüm yollarımız ve işletmelerimiz açık. Bazı haberler kentimize gelmek isteyen turistleri tedirgin etmiş. Bazı turların iptal edildiğini gördük. Herkesi Edirne'ye bekliyoruz. Edirne her mevsim güzel olan bir kent." dedi.