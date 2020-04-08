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Ziyarete gittiği evde öldü, koronavirüs testi pozitif çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ziyarete gittiği evde yaşamını yitiren Hüseyin İncirbelen'in (40) şüphe üzerine savcının talebi doğrultusunda yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

08.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:23
Ziyarete gittiği evde öldü, koronavirüs testi pozitif çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ziyarete gittiği evde yaşamını yitiren Hüseyin İncirbelen'in (40) şüphe üzerine savcının talebi doğrultusunda yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İncirbelen'in ağabeyi ve arkadaşı hastanede gözlem altına alındı.

Manavgat'ta geçen pazartesi günü öğleden sonra arkadaşı Murat Çağlar'ın evine giden KOAH hastası Hüseyin İncirbelen, bir anda fenalaştı. Murat Çağlar tarafından haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin İncirbelen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Hüseyin İncirbelen'in geçen ay nefes darlığı şikayetiyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne başvurduğu ve şüphe üzerine yapılan testte koronavirüs (Kovid-19) tanısının negatif çıktığının belirlenmesi üzerine cumhuriyet savcısı yeniden test yapılmasına karar verdi. Önceki gün yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine Hüseyin İncirbelen'in temasta olduğu kişiler aranmaya başlandı.Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Hüseyin İncirbelen'in ağabeyi ile evine ziyarete gittiği arkadaşı Murat Çağlar hastaneye sevk edildi. Koronavirüs testi yapılan Murat Çağlar ve ağabey hastanede gözlem altına alındı. Yetkililerin, Hüseyin İncirbelen'in temasta bulunduğu kişilere ulaştıklarını ve hepsine 14 günlük karantina tebliğini imzalatarak, evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundukları öğrenildi. Murat Çağlar ve Hüseyin İncirbelen'in ağabeyinin de yapılacak test sonucuna göre evde karantina uygulanacağı veya hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Ayrıca Hüseyin İncirbelen'in vefat ettiği daire ve apartmanda da dezenfektan çalışması yapıldığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Manavgat, KOAH, Güncel
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