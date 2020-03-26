Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ziyarete kapatılan Bursa Hayvanat Bahçesi internetten gezilebilecek

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapılarını geçici olarak ziyaretçilere kapatan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, belli noktalara yerleştirilen kameralarla internet üzerinden anlık izlenebilecek.

26.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:46
Ziyarete kapatılan Bursa Hayvanat Bahçesi internetten gezilebilecek
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapılarını geçici olarak ziyaretçilere kapatan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, belli noktalara yerleştirilen kameralarla internet üzerinden anlık izlenebilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sadece Bursalıların değil çevre illerden gelen vatandaşların da ilgiyle ziyaret ettiği, 140 farklı türden 1500'e yakın hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesi, dijital ortama taşındı.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca 4 noktaya yerleştirilen kameralar vasıtasıyla internet kullanıcılarına evlerinden hayvanlar aleminin yaşamını izleme imkanı sunuldu.
Online ziyaretçiler, Afrika savana, Habeş maymunu, su kuşları ve penguenlerin bulunduğu bölüme yerleştirilen kameralar sayesinde "bursabuyuksehir.tv" internet adresinden veya "Bursa Cepte" (Android, IOS) uygulamasından da anlık gezebilecek.
En çok Uludağ izleniyor
Öte yandan, Büyükşehir Belediyesinin 28'i turistik bölgelerde olmak üzere kent geneline yerleştirdiği 107 kameranın anlık görüntüleri de internet kullanıcılarından ilgi görüyor. Kameraların görüntüleri Kovid-19 önlemlerinden önce her gün ortalama 3 bin kişi tarafından izlenirken, son iki hafta ziyaretçi sayısı günlük 8 bine kadar çıktı. En çok izlenen noktanın da Uludağ olduğu belirtildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Bursa, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Ziyarete kapatılan Bursa Hayvanat Bahçesi internetten gezilebilecek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yüksek Seçim Kurulu, CHP’li Belediye Başkanı’nın mazbatasını iptal etti Haberler
Yüksek Seçim Kurulu, CHP'li Belediye Başkanı'nın mazbatasını iptal etti
Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı Haberler
Polis memurunun tepki çeken hareketi cezasız kalmadı
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini sitesinden paylaşacak Haberler
Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini sitesinden paylaşacak
Koronavirüs salgını sebebiyle gidilmeyen Taksim Meydanı kuşlara kaldı Haberler
Koronavirüs salgını sebebiyle gidilmeyen Taksim Meydanı kuşlara kaldı
Umutlandıran gelişme! İran’da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19’u yendi Haberler
Umutlandıran gelişme! İran'da 90 yaşında bir kadın, Kovid-19'u yendi
Rekabet Kurumu’ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza Haberler
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar liralık ceza
Koronavirüsle mücadele eden İran’da, ordu biyolojik tatbikat başlattı Haberler
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed’in hadisleriyle anlattı Haberler
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:04: İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haber 16:04: KKTC'den gelen vatandaşlar İskenderun'da yurtlara yerleştirildi - Haber 16:04: Hindistan'dan Kovid-19 nedeniyle yoksullar için 22 milyar dolarlık kurtarma paketi - Haber 16:04: BM'den "cezaevlerindeki insan sayısının azaltılması" çağrısı - Haber 16:03: Büyükşehir Huzurevi'nde adımlar dikkatle atılıyor - Haber 15:53: Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:20: Vatandaşlar koronavirüs sebebiyle evlerine sığınınca Taksim Meydanı kuşlara kaldı - Haber 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber