Haberler» Güncel» Haber

Ziyaretine gittiği komşusunun köpeği saldırdı

AKSARAY'da Kader Tan'a (26) ziyaretine gittiği komşusunun köpeği saldırdı.

23.08.2019 12:39 Ziyaretine gittiği komşusunun köpeği saldırdı
AKSARAY'da Kader Tan'a (26) ziyaretine gittiği komşusunun köpeği saldırdı. Mahalleli tarafından kurtarılan Tan, hastanede tedaviye alındı.
Kader Tan, saat 10.30 sıralarında Laleli Mahallesi 4401 Sokak'taki müstakil evde yaşayan komşusu Fadime Remis'i ziyarete gitti. Ancak evin bahçesinde, ipinden kurtulan köpeğin saldırısına uğradı. Kendisini korumak isterken yere düşen Tan'ı, köpek, göğsü ile bacağından ısırdı. Çığlıklar üzerine yardıma koşan mahalleli, Kader Tan'ı kurtardı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Tan, tedaviye alındı.
Polis, soruşturma başlattı.



Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:30   Sarıyer'de tahliye edilen bina
14:29   Malatyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
14:28   Forum Çamlık'ta, Hint Kınası Atölyesi büyük ilgi gördü
14:28   Batı Şeria'daki patlamada yaralanan 3 İsrailliden biri öldü
14:28   Kırıkkale'deki kadın cinayeti
14:28   Hayrabolu'da sünnet şöleni düzenlendi
14:27   Başkan Ataç Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti