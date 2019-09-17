Ziyarette Hüyük'ün karayolu sorunları ele alındı

Hüyük
Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Ankara
'ya yaptıkları ziyarette ilçenin kara yolu sorununun ele alındığını bildirdi.
Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı ile birlikte Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ettiklerini belirtti.
Ziyarette Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret ettiklerini aktaran Belediye Başkanı Çiğdem, "Bölge milletvekilerimizle birlikte bu ziyaretimizde Hüyük ilçemizin karayolları sorunlarını konuştuk. Çözüm odaklı talimatlarından dolayı genel müdürümüze ve milletvekilimize ilçem adına sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.