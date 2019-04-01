Ziynet Sali Memleketi Kıbrıs'ta Coştu

Ziynet Sali memleketi Kıbrıs'ta ailesiyle hasret giderdi

Sanatçı "Bana da Söyle" adlı şarkısını seslendirdiği Ferdi Tayfur'a sahneden alkış istedi.

Girne Rocks Hotel'de iki konser veren Ziynet Sali Kıbrıs'ta memleket hasretini de giderdi. Ailesi ile birlikte hafta sonu tatilide yapma fırsatı bulan sanatçıya konserinde anne babası ve kardeşleri de yalnız bırakmadılar. Şarkıları ile coşturan sanatçı en son Ferdi Tayfur'a ait "Bana da Söyle" adlı şarkıyı Mustafa Ceceli aranjesiyle seslendirmiş ve şarkıya Nihat Odabaşı ile klip de çekmişti. Şarkının büyük beğeni kazanması ve listelerde üst sıralara çıkması Sali'yi çok mutlu etmişti. Kıbrıs'ta şarkıyı ilk kez canlı okuyan sanatçı sahneden şarkının sahibi Ferdi Tayfur'a alkış istedi. Ziynet Sali "Bana çok mütevazisin diyorlar ama bu kez mütevaziliği kenara bırakıyorum ve şarkım çok güzel oldu listelerde üst sıralara çıktık. Müthiş çıkış yaptık yine" dedi. Cengiz Abazoğlu'na ait iki kıyafet giyen sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında oyuncu Sera Tokdemir'de vardı. Güzel oyuncu Ziynet Sali 'nin şarkılarıyla coştu halay çekti.

Kaynak: Bültenler