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Zlatan Ibrahimovic geceye damga vurdu! Hat-trick yaptı

Zlatan Ibrahimovic'in hat-trick yaptığı maçta Los Angeles Galaxy, sahasında Los Angeles FC'yi 3-2 yendi.

20.07.2019 15:32

Amerika Major Ligi'nin 21. haftası Los Angeles Galaxy - Los Angeles FC arasında oynanan derbi maça sahne oldu. Los Angeles Galaxy karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Karşılaşmaya Ibrahimovic damga vurdu. İsveçli yıldız takımının 3 golünün altına imza atarak galibiyetin baş mimarı oldu. Los Angeles FC'nin golleri ise 4. ve 90+7. dakikalarda Carlos Vela'dan geldi.

Bu sonuçla sahadan mağlubiyetle ayrılan Los Angeles FC 46 puanla liderliğini sürdürdü. Los Angeles Galaxy ise puanını 37'ye yükselterek zirve takibine devam etti.

Zlatan Ibrahimovic geceye damga vurdu! Hat-trick yaptı

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Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Spor

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