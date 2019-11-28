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Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yaktılar!

Bir grup Malmö taraftarı, İsveç'in Hammarby kulübünden hisse aldığını açıklamasından sonra Zlatan Ibrahimovic'in Malmö'deki Stadiontorget Meydanı'nda bulunan heykelini meşale ile ateşe verdi.

28.11.2019 00:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:00Zlatan Ibrahimovic'in heykelini yaktılar!

Bir grup taraftarı, 'in Hammarby kulübünden hisse aldığını açıklamasından sonra Zlatan 'in Malmö'deki Stadiontorget Meydanı'nda bulunan heykelini meşale ile ateşe verdi.

İsveç'te Malmö taraftarları, Zlatan Ibrahimovic'e karşı cephe almış durumda. Kulüp taraftarları, altyapılarından yetişen golcü oyuncunun İsveç Ligi takımlarından Hammarby'den hisse satın aldığını açıklamasının ardından oyuncunun ekim ayında açılan heykelini yaktı. Heykeli yakan maskeli grubun beyaz sprey boya ile heykeli boyadığı ve heykelin alt kısmına şiddet ve tehdit içeren yazılar yazdığı belirtildi.

Zlatan Ibrahimovic, ekim ayında heykelinin açılışında, "Malmö benim evim. New York'a giderseniz özgürlük heykeli, İsveç'e giderseniz Zlatan heykeli" ifadelerini kullanmıştı.

Tecrübeli golcü son olarak Amerikan Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy forması giymişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ibrahimovic'in heykelinin yakılmasından görüntüler



Ibrahimovic, Malmö, İsveç, Spor

Kaynak: DHA

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