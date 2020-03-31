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Zlatan İbrahimoviç'in PSG Formasıyla Attığı Harika Goller

Dünya futbolunun en önemli santraforlarından Zlatan İbrahimoviç, 4 sezon giydiği PSG formasıyla 150'den fazla gol attı. İsveçli yıldızın attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

31.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:32
Dünya futbolunun en önemli santraforlarından Zlatan İbrahimoviç, 4 sezon giydiği PSG formasıyla 150'den fazla gol attı. İsveçli yıldızın attığı gollerden en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Zlatan İbrahimoviç’in PSG Formasıyla Attığı Harika Goller

Kaynak: Dugout



Etiketler: Spor
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Haberler ›› Spor ››Zlatan İbrahimoviç'in PSG Formasıyla Attığı Harika Goller - Spor
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