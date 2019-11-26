Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı

Kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren 38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir gönderi paylaştı. Hammarby IF futbol kulübünün formasını paylaşan İbrahimovic, paylaşımına İsveç kulübünün resmi instagram hesabını etiketledi. Gönderi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken transfer dedikodularına da yol açtı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

ABD MLS ekiplerinden LA Galaxy forması giyen 38 yaşındaki tecrübeli yıldızın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sözleşmesi sona eriyor. Son zamanlarda adı İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan ile sık sık anılan yıldız oyuncunun, kariyerini nerede sürdüreceği merak konusu.