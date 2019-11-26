Haberler » Güncel » Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı - Haber

Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı

ABD MLS ekiplerinden LA Galaxy forması giyen İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından Hammarby IF futbol kulübünün formasını paylaştı. Bu paylaşım transfer dedikodularına yol açtı.

26.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:41

Kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren 38 yaşındaki İsveçli yıldız Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir gönderi paylaştı. Hammarby IF futbol kulübünün formasını paylaşan İbrahimovic, paylaşımına İsveç kulübünün resmi instagram hesabını etiketledi. Gönderi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken transfer dedikodularına da yol açtı.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

ABD MLS ekiplerinden LA Galaxy forması giyen 38 yaşındaki tecrübeli yıldızın 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sözleşmesi sona eriyor. Son zamanlarda adı İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan ile sık sık anılan yıldız oyuncunun, kariyerini nerede sürdüreceği merak konusu.

Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Spor, Güncel


HABER YORUMLARI (4)
EMRE MOR:ibrahimden dha iyi oynarım , Fatih hocam duy beni al oyuna bir dene.
Yayından Kaldır
1 4
Cevap yaz
SPORCU:GALATASARAYA GELİYOR 2020 '' DE
Yayından Kaldır
3 6
Cevap yaz
SPOR X:falcao yu aldınızda ne oldu.
Yayından Kaldır
4 2
DAHA NELER.:gel şunu bi al gel
Yayından Kaldır
4 1
Son Dakika Güncel Haberleri
13:47 DHA YURT BÜLTENİ-13
13:47 Aksaray zarfın içinden çıkan kimyasal tozdan etkilenen 5 kişiye karantina sürüyor
13:46 Denizli'deki FETÖ'nün eğitim yapılanmasına ilişkin davada cezalar onandı
13:46 Cezaevindeki tutukluları ziyarete gelen iki kişinin üzerinden uyuşturcu çıktı
13:43 Sera Gölü'nde temizlik çalışmaları tamamlandı
13:04 13 Fransız askeri helikopter kazasında öldü
12:44 Yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar yeniden başladı
12:34 Korkunç cinayet: Karısını baltayla öldürüp daha sonra kendini polise ihbar etti
12:30 Zlatan İbrahimovic sosyal medya hesabından İsveç ekibi Hammarby'nin formasını paylaştı
12:30 Son dakika: Erdoğan'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasına yanıt: Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olamaz
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
21:04 Ukraynalı kadını bir eliyle boğarak öldürürken, diğer eliyle cinsel istismara devam etmiş!
26.11.2019 13:49:34