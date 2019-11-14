Zlatan Ibrahimovic Amerika'ya kendine has şekilde veda etti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 38 yaşındaki oyuncu, "Geldim, gördüm, fethettim. Yeniden yaşadığımı hissettirdiği için LA Galaxy'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da seslenen Ibrahimovic, "Galaxy taraftarları, siz Zlatan'ı istediniz, ben size Zlatan'ı verdim. Bir şey değil. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz."paylaşımında bulundu.

İsveçli oyuncu, 2018'de transfer olduğu Los Angeles Galaxy'de son sezonunda çıktığı 31 maçta ağları 31 kez sarstı.

İşte Zlatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım: