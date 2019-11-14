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Zlatan Ibrahimovic Amerika'ya kendine has şekilde veda etti

Dünyaca ünlü forvet oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, formasını giydiği Amerikan 1. Futbol Ligi ekibi Los Angeles Galaxy'ye veda etti. Zlatan, "Galaxy taraftarları, siz Zlatan'ı istediniz, ben size Zlatan'ı verdim. Bir şey değil. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz." ifadeleriyle sevenlerine veda etti.

14.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:04

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 38 yaşındaki oyuncu, "Geldim, gördüm, fethettim. Yeniden yaşadığımı hissettirdiği için LA Galaxy'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da seslenen , "Galaxy taraftarları, siz Zlatan'ı istediniz, ben size Zlatan'ı verdim. Bir şey değil. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye geri dönebilirsiniz."paylaşımında bulundu.

İsveçli oyuncu, 2018'de transfer olduğu Los Angeles Galaxy'de son sezonunda çıktığı 31 maçta ağları 31 kez sarstı.

İşte Zlatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Eski hakem Deniz Ateş Bitnel hakem yumrukladıEski hakem Deniz Ateş Bitnel hakem yumrukladı

Zlatan Ibrahimovic Amerika'ya kendine has şekilde veda etti

Los Angeles, Ibrahimovic, Spor


HABER YORUMLARI (10)
KEMAL AYDIN:bu adam bir alem. :) Daha oynayamaz ama, bir kulübe gitse bile 3-5 maç zor çıkarır. Bitti artık.
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FİFİ:bu adam harika
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ZILOOO:1. İHTİMAL REAL 2. İHTİMAL SEVİLLA 3. İHTİMAL MADRİD LA LİGA HEYECANLA SENİ BEKLİYOR ZILOOO
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ZLATAN10:SIRADA REAL MADRİD SAYFASI AÇILABİLİR BU BENİM FİKRİM.
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ADS0101:KRAL KRAL :)
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BOŞNAK İBO:ego bir adama bu kadar mı yakışır. . .
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KAMBOÇYALI:aynen öyle
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KEMAL:6s gelcekmis ara transfer döneminde,falcaoyla çift forvet oynicaklarmis
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YORUMCU:Cenk TOSUN, Burak tipi futbolcu müsveddelir geçimini Türkiye Cumhuriyetinden yapıp karşı takıma çalışan insanlardır.
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Hadi ordan yorum olsun diye yorum yapmış sin
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