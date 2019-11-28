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Zlatan Ibrahimovic tepkisi büyüyor! Eski kulübünün taraftarları heykelini ateşe verdi

İsveçli dünyaca ünlü golcü Zlatan Ibrahimovic'in ülkesinin takımlarından Hammarby'a ortak olması, yıldız futbolcunun eski takımı Malmö taraftarının sert tepkisini çekti.

28.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:54Zlatan Ibrahimovic tepkisi büyüyor! Eski kulübünün taraftarları heykelini ateşe verdi

Zlatan 'in İsveç'te yaptığı futbol yatırımı, yıldız golcünün eski takımı 'nün taraftarlarını kızdırdı. Malmö taraftarlarının öfkesi sınırları aştı ve 38 yaşındaki futbolcunun heykeli ateşe verildi. Hammarby'nin hisselerinin %50'sini satın alan ve bu hamlesiyle Malmö taraftarları tarafından hain ilan edilen Zlatan'ın heykeline çeşitli sabotajlar yapıldı. Son olarak tepkiler iyice çığrından çıktı ve yıldız ismin heykeli ateşe verildi.

HEYKELİN BAŞINA POŞET GEÇİRDİLER

Malmö'de doğup büyüyen ve uzun yıllar bu kentin takımı için top koşturan Zlatan Ibrahimovic, dikilen heykeliyle 2019'un Ekim ayında ölümsüzleştirilmişti. Bir grup Malmö taraftarı Zlatan Ibrahimovic heykelinin koluna klozet kapağı taktı. Bununla da yetinmeyen taraftarlar heykelin başına bir poşet geçirdi. Yaşanan olayların ardından polis konuya müdahale etmişti.

ŞAKA SANMIŞLAR

Bazı şehir sakinleri Zlatan Ibrahimovic'in Hammarby hamlesinin bir şakadan ibaret olduğunu düşünüyordu… Hammarby'nin %50'sini satın alan Zlatan Ibrahimovic'in kariyerini hangi kulüpte sürdüreceği belirsizliğini koruyor.


Ibrahimovic, Malmö, Spor

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