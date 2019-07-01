01.07.2019 15:57
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Zlatanlı Los Angeles Galaxy, Quaresma'nın peşinde

Beşiktaş ile 1 yıllık kontratı daha olan ancak yeni sezonda takımda olup olmayacağı belli olmayan Quaresma'ya sürpriz bir talip çıktı. Portekizli yıldızın peşine Zlatan İbrahimovic'in de formasını giydiği Los Angeles Galaxy düştü.

Siyah-Beyazlılar'da 1 senelik daha mukavelesi bulunan, geleceği belirsizliğini koruyan Ricardo Quaresma 'ya talip var...

Amerika Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin, Portekizli sağ kanat için temasa geçtiği öğrenildi. Dünyaca ünlü golcü Zlatan İbrahimovic 'in de formasını giydiği Los Angeles ekibinin 35 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla görüştüğü ve olumlu geri dönüş aldığı bildirildi.

ABDULLAH AVCI KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Bu doğrultuda Galaxy'nin, gelecek sezon Abdullah Avcı 'nın kadro planlamasında yer almayan Quaresma için Beşiktaş Yönetimi ile masaya oturacağı öğrenildi. Fikret Orman ve kurmaylarının da bu transferde kolaylık sağlayacağı edinilen bilgiler arasında yer alırken, bu transferin Avusturya kampından önce bitmiş olması bekleniyor. Bu sezon 34 maça çıkan Q7, 4 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Zlatanlı Los Angeles Galaxy, Quaresma'nın peşinde

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Zlatan İbrahimovic , Ricardo Quaresma , Los Angeles , Beşiktaş , Spor

YORUMLAR(1)
SEYİT SARI:sadece kanat ve defansla olmaz bjk ya üst düzey bir kaç mimar lazım
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