Zlatanlı Los Angeles Galaxy, Quaresma'nın peşinde

Siyah-Beyazlılar'da 1 senelik daha mukavelesi bulunan, geleceği belirsizliğini koruyan Ricardo Quaresma 'ya talip var...

Amerika Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin, Portekizli sağ kanat için temasa geçtiği öğrenildi. Dünyaca ünlü golcü Zlatan İbrahimovic 'in de formasını giydiği Los Angeles ekibinin 35 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla görüştüğü ve olumlu geri dönüş aldığı bildirildi.

ABDULLAH AVCI KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Bu doğrultuda Galaxy'nin, gelecek sezon Abdullah Avcı 'nın kadro planlamasında yer almayan Quaresma için Beşiktaş Yönetimi ile masaya oturacağı öğrenildi. Fikret Orman ve kurmaylarının da bu transferde kolaylık sağlayacağı edinilen bilgiler arasında yer alırken, bu transferin Avusturya kampından önce bitmiş olması bekleniyor. Bu sezon 34 maça çıkan Q7, 4 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.