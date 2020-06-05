ZMİR FETÖ'nün hücre evlerine baskın 31 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nün hücre evlerine baskın 31 şüpheli gözaltına alındıİZMİR'de, Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) 'Hücre Evi Yapılanması'na operasyon düzenlendi.

05.06.2020 06:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 06:41
FETÖ'nün hücre evlerine baskın 31 şüpheli gözaltına alındı
İZMİR'de, Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanması'nın (FETÖPDY) 'Hücre Evi Yapılanması'na operasyon düzenlendi. Operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖPDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün 'Hücre Evi Yapılanması'na operasyon düzenledi. 27 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında mahrem yapı içerisinde görev alan, örgütün gizli haberleşme sistemi olan Bylock'u kullandığı belirlenen, hakkında arama kararı olan ve halen örgütsel faaliyetlerine devam eden 31 şüpheliyi yakaladı.
Hücre evinde yapılan aramalarda ise cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere, örgüte müzahir kişilerden toplandığı değerlendirilen poşetlenmiş şekilde, toplam 203 bin 950 TL, 68 bin 350 Amerikan Doları, 3 bin 380 Avro ve bir miktar ziynet eşyası ile gizli haberleşme, veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 54 tablet bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. ZMİR FETÖ’nün hücre evlerine baskın 31 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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