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Zodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE'de, römorkör üzerindeki zodyak bot ile motorunu çalan 2 şüpheli tutuklandı.

05.11.2019 18:29 | Son Güncelleme: 05.11.2019 18:30Zodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE'de, römorkör üzerindeki zodyak bot ile motorunu çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de dün Barbaros Mahallesi Yeşilırmak Sokak'ta B.G.'ye ait zodyak römorkörü üzerindeki zodyak bot ile botun sürat motoru çalındı. B.G. durumu polise bildirdi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalınan zodyak bot ile hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin sokak çevresindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını incelediğinde römorkör üzerinde zodyak bot ile botun motorunu çalan şüpheliler M.A.Y. (18), Ö.U. (37) tespit edildi. Şüpheliler, Kepez beldesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler M.A.Y ve Ö.U. ifadeleri doğrultusunda zodyak botu Ayvacık ilçesi Kösedere köyü ile Tuzla köyü arasında sazlık alanda sakladıkları yeri ekiplere gösterdi. Sazlık alanda üzerleri çalılarla örtülü zodyak bot, motoru ve römorkörü ile birlikte sahibi B.G'ye teslim edildi.Şüpheliler M.A.Y. ve Ö.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Barbaros Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

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