Zombi Child Filmi

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Zombi Child, ailesi ile ilgili büyük bir sırrı arkadaşları ile paylaşan bir gencin yaşamına odaklanıyor. 1962 yılında Haiti’de ölen bir adam, şeker kamışı tarlalarında çalıştırılmak için diriltilir. Arada geçen 55 yılın ardından Haitili bir genç, başına geleceklerden habersiz, ailesi ile ilgili bu önemli sırrı arkadaşlarına anlatır. Sırrı öğrenen gençlerden biri, akıl almaz bir şey yapmak için harekete geçer.Bertrand BonelloBertrand BonelloLouise Labeque, Wislanda Louimat, Katiana Milfort, Mackenson Bijou, Adilé David, Ninon François, Mathilde Riu, Ginite Popote, Néhémy Pierre-Dahomey, Sayyid El Alami, Saadia Bentaïeb, Patrick Boucheron, Justine Bo, Raphaël Quenard, Benjamin Crotty, Clémentine Duzer, Elise Douyère, Judith Lou LévyFantastikZombi ChildMy New Pictures2019FransaFransızca, Haiti Kreolesi, İngilizce103 dk.My New Pictures01.01.2070