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Zombi gelin corona virüsüne yakalandı

İran'da geçen yıl "zombi gelin" ve "Angelina Jolie'ye benzemek isterken zombi olan kadın" lakaplarıyla ünlenen Fatemeh Khisvand'ın corona virüsü olduğu açıklandı. Sosyal medyada Sahar Tabar ismiyle bilinen genç kadının paylaştığı fotoğraflardan dolayı tutulduğu cezaevinde corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

17.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:32
Zombi gelin corona virüsüne yakalandı

Sosyal medyada aşırı makyajlı ve filtreli fotoğraflarını paylaşarak şöhrete kavuşan Fatemeh Khisvand'ın İran 'da tutulduğu cezaevinde corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Özellikle Instagram 'da Sahar Tabar lakabını kullanan 22 yaşındaki genç kadın Ekim ayından beri "Şiddeti, zinayı övmek ve gençleri yanlış yönlendirmek" suçlamalarıyla cezaevinde tutuluyordu.

Konuyla ilgili açıklamayı ABD merkezli, İnsan Hakları Merkezi isimli kuruluş yaptı. Kuruluş adına açıklama yapan avukat Payam Derafshan, "Bu genç kadının, cezasının uzatılmasına ve hapisten çıkarak tedavi olmasına engel olunmasını kabul etmiyoruz" dedi. Hapishane yetkililerinin bu iddiayı yalanladığını söyleyen Derafshan, "Fakat hapishane içerisinden aldığım birçok kaynak bana o koğuşta çok sayıda Covid-19 hastasının olduğunu söyledi. Yetkililere çağrımız hasta olanları hapishaneden çıkarmaları yönündedir" ifadesini kullandı.

Facebook ve Twitter'ın yasaklandığı İran'da Instagram gençlerin kullanabildiği tek sosyal medya platformu olarak dikkat çekiyor.

Etiketler: Koronavirüs, Instagram, İran, Güncel
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