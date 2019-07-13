Zombieland 2: Double Tap Filmi

Ruben Fleischer'ın yönetmenliğini üstlendiği film
in başrollerinde henüz kimin oynacağı belli değil. Filmin senaristleri ise Dave Callaham ve Rhett Reese. Yönetmen:
Ruben FleischerSenaryo:
Dave Callaham, Rhett Reese, Paul WernickOyuncular:
Emma Stone, Zoey Deutch, Woody Harrelson, Abigail Breslin, Rosario Dawson, Bill Murray, Avan Jogia, Dan Aykroyd, Jesse Eisenberg, Luke Wilson, Thomas Middleditch, Rachel Luttrell, Jessica Medina, Julia Vasi, MWW Michael Wilkerson, Timothy Carr, Otis Winston, Jess Durham, Ian Gregg, Isabelle Fretheim, Kandis Hargrave, Lewis Wright, Julian B Lin, Ari Loeb, Victoria Hall, John Dixon, Sergio Briones, Nathan W. Collins, Lauren Hendry, Tim McAdams, Victor Rivera, Jenin Gonzalez, Devin Mojica, Louie g Maldonado, Diezel RamosFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
Zombieland 2: Double TapYapımcı Firma:
Columbia PicturesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
15.11.2019Zombieland 2: Double Tap Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.