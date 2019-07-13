13.07.2019 12:53
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Zombieland 2: Double Tap Filmi

Zombieland 2: Double Tap Filmi

Zombieland 2: Double Tap filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Zombieland 2: Double Tap filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Ruben Fleischer'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde henüz kimin oynacağı belli değil. Filmin senaristleri ise Dave Callaham ve Rhett Reese.


Yönetmen: Ruben Fleischer
Senaryo: Dave Callaham, Rhett Reese, Paul Wernick
Oyuncular: Emma Stone, Zoey Deutch, Woody Harrelson, Abigail Breslin, Rosario Dawson, Bill Murray, Avan Jogia, Dan Aykroyd, Jesse Eisenberg, Luke Wilson, Thomas Middleditch, Rachel Luttrell, Jessica Medina, Julia Vasi, MWW Michael Wilkerson, Timothy Carr, Otis Winston, Jess Durham, Ian Gregg, Isabelle Fretheim, Kandis Hargrave, Lewis Wright, Julian B Lin, Ari Loeb, Victoria Hall, John Dixon, Sergio Briones, Nathan W. Collins, Lauren Hendry, Tim McAdams, Victor Rivera, Jenin Gonzalez, Devin Mojica, Louie g Maldonado, Diezel Ramos
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Zombieland 2: Double Tap
Yapımcı Firma: Columbia Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 15.11.2019

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Kaynak: InterSinema.com
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